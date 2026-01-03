Jovem detido por tentativa de homicídio na passagem de ano em Lisboa

A detenção pela prática do crime de homicídio na forma tentada ocorreu cerca da 01:40 na Rua Áurea, em Lisboa, adianta o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP em comunicado.

Segundo a PSP, o suspeito, no seguimento de um desentendimento com vários indivíduos, acabou por agredir um homem de 32 anos, espetando-lhe uma faca na zona ocular.

"A vítima foi transportada para o Hospital e, embora com ferimentos graves, está livre de perigo", salienta.

A PSP adianta que foi contactada a Polícia Judiciária devido ao tipo de crime em causa.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.