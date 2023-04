Jovem salva no Algarve prestes a ter alta hospitalar

Deve estar a ter alta a jovem de 17 anos que esteve desaparecida no mar durante 21 horas. Internada no hospital de Faro desde domingo à noite, esteve a recuperar da hipotermia e desidratação que apresentava no momento em que foi resgatada em alto-mar, a 46 quilómetros da costa.