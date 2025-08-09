Jovem suspeito de violar adolescente em Évora libertado, mas proibido de contactar a vítima

Fonte oficial da Polícia Judiciária (PJ) disse à agência Lusa que o homem foi hoje presente às autoridades judiciais, nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, para primeiro interrogatório e constituição de arguido.

O juiz de instrução criminal decidiu libertá-lo, mas determinou, como medidas de coação, que o homem fique proibido de contactar com a vítima, sujeito a apresentações diárias no posto policial da área de residência e proceda à entrega do respetivo passaporte.

Outra fonte policial contactada pela Lusa adiantou que o jovem estrangeiro "é residente em Évora", pelo que vai ter de apresentar-se diariamente "no posto da PSP da cidade".

Em comunicado, a PJ anunciou hoje que, na sexta-feira, já no aeroporto de Lisboa, deteve este homem estrangeiro, por ser suspeito da violação de uma adolescente, de 14 anos, em Évora.

Na origem da investigação, a cargo da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora, esteve uma denúncia da mãe da vítima à PSP local, que de imediato ativou a Judiciária.

De acordo com a mesma polícia de investigação criminal, "os factos ocorreram na sequência de uma saída à noite de um grupo de adolescentes", que incluiu a vítima e ao qual se juntou o suspeito, no sábado passado.

"Ao início da madrugada, o suspeito atraiu a vítima à sua residência, local onde a veio a subjugar a atos sexuais de relevo sem o seu consentimento", disse a PJ.

O homem encontrava-se em parte incerta desde o ato do crime, tendo a ULIC emitido o respetivo alerta de interdição de saída de território nacional.

"Acabou por ser identificado e localizado na manhã desta sexta-feira no aeroporto de Lisboa, quando se preparava para embarcar para um país estrangeiro, numa operação da PJ em estreita colaboração com a Esquadra de Controlo Fronteiriço ali localizada", pode ler-se no comunicado.

A detenção foi formalizada na sequência da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo DIAP de Évora.