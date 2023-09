Jovens ativistas protestam e bloqueiam entrada do Conselho de Ministros

Um grupo de ativistas climáticos bloqueou esta manhã a entrada do Conselho de Ministros, que decorre esta quinta-feira em Algés.

Os estudantes consideram inaceitável que os governos não coloquem nas reuniões a crise climática no centro da mesa de discussão.



Os jovens ativistas pretendiam impedir ou, pelo menos, atrasar a realização do Conselho de Ministros. Contudo, as autoridades já retiraram alguns dos manifestantes do local.



A reunião tinha inicío marcado para as 9h30, mas foi adiado.



A porta-voz do movimento Greve Climática Estudantil explicou à RTP que o, afirmou Beatriz Xavier, que acredita que este "devia ser" um tema em cima da mesa na agenda do Governo.A crise climática, segundo a jovem ativista,A Unidade Especial da PSP retirou os estudantes que se tinham prendido às grades da entrada principal do Instituto Português e da Atmosfera (IPMA) e do Ministério do Mar, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.Os jovens detidos foram conduzidos, algemados, para os veículos policiais. A polícia reforçou a presença no local desde as 09h00 com mais de 10 veículos, a maior parte da Unidade Especial da PSP.