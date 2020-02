Jovens cientistas premiadas

As 4 investigadoras, já doutoradas e com idades entre os 30 e os 34 anos, foram seleccionadas entre mais de 80 candidaturas por um júri científico, presidido por Alexandre Quintanilha.Cada uma é reconhecida com um prémio individual de 15 mil euros.É a questão colocada por Ana Rita Carlos, 34 anos, do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Ana Rita Carlos





Como é que a desregulação do "relógio biológico" afecta as células linfóides inatas do tipo 2, impedindo-as de manter a saúde e a função de órgãos essenciais como os rins?





É a pergunta de partida para a investigação de Cristina Godinho-Silva, 33 anos, da Fundação Champalimaud.

Cristina Godinho-Silva