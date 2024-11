Jovens danificam carros e porta de prédio em Moinhos da Funcheira, Amadora

Segundo confirmou o subintendente da PSP Sérgio Soares, na Avenida Amália Rodrigues, na urbanização Moinhos da Funcheira, foram danificadas "várias viaturas" e "a porta de um prédio", mas quando os agentes se deslocaram ao local já não foi possível "identificar ou intercetar os suspeitos".

"Estamos a contabilizar os danos para elaborar auto de notícia a enviar ao Ministério Público. Foi reforçado policiamento no local e nas artérias adjacentes", acrescentou o porta-voz da PSP, através de patrulhamento uniformizado e mais discreto.

No vizinho bairro do Casal da Mira, na freguesia da Encosta do Sol (antiga freguesia da Brandoa), a PSP foi alertada que "cerca de 15 indivíduos estariam a deflagrar petardos", mas à passagem da patrulha policial o grupo dispersou e não houve qualquer registo de danos em habitações ou em viaturas.

De acordo o porta-voz da PSP, durante a noite registou-se "deflagração de artigos de pirotecnia em vários locais, mas sem problemas de maior" e "apenas relacionado com o `Halloween`".

"Ouvimos um estrondo e o som de estilhaços de vidro a partir. Quando viemos à janela vimos vários carros com os vidros partidos e portas danificadas", contou à Lusa uma moradora nos Moinhos da Funcheira, na freguesia da Mina de Água.

Segundo a residente, que pediu para não ser identificada, "foi visto um grupo com pressões de ar a disparar contra os vidros", pelas 22:00, e uma vizinha relatou que viu "uns 20 miúdos a correr e a disparar contra os carros".

Pelo menos quatro viaturas ficaram danificadas na Avenida Amália Rodrigues.

Numa rede social, num grupo dos Moinhos da Funcheira e Alto da Mira, uma moradora alertou que "cerca de 20 jovens na Urbanização Alto Mira já partiram vidros de carros e amolgaram viaturas".