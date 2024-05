Jovens do Climáximo bloqueiam entrada no Ministério da Saúde

Contactada pela Lusa, fonte da PSP disse que pelas 08:55 alguns elementos das autoridades estavam a "tomar as diligências necessárias" para que a entrada no edifico não fosse impedida aos funcionários do Ministério da Saúde.

Em comunicado, o movimento refere que o grupo composto por cerca de 30 estudantes reivindica "o fim dos combustíveis fósseis até 2030", e adianta que "a crise climática é uma crise de saúde pública", acusando o Ministério da Saúde de "inação".