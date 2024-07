Jovens lusodescendentes em França promovem campanha de prevenção rodoviária em Portugal

Com a aproximação das férias de verão para milhares de emigrantes portugueses residentes nos vários países europeus, a Cap Magellan organiza a campanha "Sécur`été 2024 -- Verão em Portugal", com a ajuda de centenas de jovens voluntários residentes em Vilar Formoso, Chaves e Valença.

"A campanha são dois eixos complementares, um eixo direcionado aos automobilistas", com uma ação de prevenção na fronteira entre Portugal e Espanha "no fim de semana de maior passagem, que será o próximo", mas também um "eixo complementar direcionado aos jovens, com ações em discotecas e em festivais de música", disse à Lusa Luciana Gouveia, delegada-geral da Cap Magellan e coordenadora da iniciativa.

Na manhã de sábado, 27 de julho, a associação organizará a ação anual na fronteira de Vilar Formoso, a principal fronteira e a mais utilizada, que contará com a presença do secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), parceira da campanha há mais de 15 anos, que será representada pelo seu presidente Rui Ribeiro.

"Os portugueses que vão de cá [França] até Portugal, [viajam] agora talvez mais espalhados, há menos a questão do mês de agosto, mas, ainda assim, o último fim de semana de julho é sempre dado como um ponto em termos do tráfico rodoviário, tanto na França como na passagem em Vilar Formoso", referiu.

Já a ação de prevenção ao álcool direcionada aos jovens ocorre de norte a sul do país e tem como objetivo "identificar os condutores, quando chegam às discotecas, com a pulseira de um bom condutor, que, no fina,l quando saem, fazem o teste do álcool", e, em função do resultado, os membros da associação sabem que tipo de discurso devem adotar para prevenir acidentes.

Para Luciana Gouveia, esta ação de sensibilização responde a uma necessidade em Portugal, pela falta de mais iniciativas, e é também uma "ação pilar da associação" da qual faz parte desde 2010.

A coordenadora da iniciativa conhece bem a realidade dos emigrantes que regressam a Portugal de carro nas férias de verão, já que é natural de Vieira de Leiria, tendo-se mudado para França aos cinco anos com os seus pais e regressado a Portugal durante três anos para começar a sua licenciatura, que concluiu já em França. Atualmente junta-se aos voluntários nestas ações em Portugal.

"Não havia nenhuma campanha de prevenção rodoviária que respondesse a esta realidade, a estes mil e quinhentos, dois mil quilómetros, que todos fazem para chegar às férias no tradicional mês de agosto", afirmou, acrescentando que atualmente "a campanha continua a fazer sentido".

A Cap Magellan, principal e maior associação de jovens lusodescendentes em França, organiza esta campanha de segurança rodoviária desde 2003, após a observação de que "existe uma particularidade nas comunidades portuguesas a partir de fora, nomeadamente em França e na Europa, que é esta tradição de ir até Portugal no verão, especialmente no mês de agosto, e de fazer a viagem de carro", devido à emigração oriunda do norte e centro de Portugal, onde é mais fácil chegar de carro do que por outros meios de transporte.