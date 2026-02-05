Judiciária detém mulher no Faial com mais de 15 mil doses de droga

Uma mulher de 26 anos foi detida no Faial na posse de 12.960 doses de haxixe, 1.668 doses de heroína e 660 doses de cocaína, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária. Em nota enviada às redações, a polícia de investigação criminal explica que a detenção ocorreu no âmbito de uma operação desenvolvida no concelho da Horta.



A detida, de nacionalidade estrangeira e sem antecedente criminais, será presente às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação.