Judiciária impede atentado dirigido a estudantes da Universidade de Lisboa

O FBI, depois de monitorizar a Internet e redes sociais, detetou, em várias comunicações na dark web, conversas por parte do jovem estudante que demonstravam a intenção de avançar com um ataque terrorista em Portugal. O ataque estaria a ser planeado há vários meses.







O FBI alertou a Polícia Judiciária, há mais de uma semana, tendo sido esta polícia a identificar o suspeito. O jovem detido é aluno do curso de Engenharia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e era lá que planeava fazer o atentado. O ataque estaria a ser preparado para sexta-feira. O suspeito pretendia imitar os massacres nos Estados Unidos e atacar o maior número de pessoas.



“Face à gravidade das suspeitas, foi atribuída a máxima prioridade à investigação, a qual permitiria, no dia hoje, às primeiras horas do dia, interromper a atividade criminosa em curso”, informa a PJ e a Procuradoria-Geral da República em comunicado conjunto enviado às redações.





“Na sequência das buscas realizadas, seriam apreendidos vastos elementos de prova, que confirmariam as suspeitas iniciais”, lê-se no documento. A PJ apreendeu armas que o suspeito, de nacionalidade portuguesa, tinha na sua posse e pretendia utilizar no atentado, para além de vasta documentação, assim como um “plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear”. O suspeito não tinha armas de fogo na sua posse, tendo sindo apreendida uma vasta quantidade de armas brancas, como catanas, bestas, facas e flechas.



O arguido foi detido em flagrante delito pela posse das referidas armas e encontra-se igualmente indiciado pela prática do crime de terrorismo.



O jovem de 18 anos será presente sexta-feira a primeiro interrogatório judicial de arguido detido para sujeição à medida de coação tida por adequada.







(em atualização)