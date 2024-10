José Maria Ricciardi diz que Ricardo Salgado o tentou subornar para ficar em silencio sobre a falsificação da contabilidade do Grupo Espírito Santo.

Revelações feitas no quarto dia de julgamento, que fica também marcado pelo pedido do Ministério Público para que o antigo banqueiro tenha estatuto de maior acompanhado.



A defesa do antigo banqueiro foi surpreendida, mas diz que é uma "boa notícia".