Julgamento de Sócrates regressa após dois meses de suspensão mas sem advogado

O julgamento da Operação Marquês foi esta terça-feira retomado, mas com José Sócrates a ser representado por uma advogada oficiosa.Durante a manhã, foi ouvida uma testemunha, através de videochamada., que terá alegadamente beneficiado da atribuição de contratos de várias obras públicas.Os últimos dois meses do julgamento levantaram questões em relação à defesa de José Sócrates, com, algo criticado pelo ex-primeiro-ministro.