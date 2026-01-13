País
Julgamento de Sócrates regressa após dois meses de suspensão mas sem advogado
O advogado do ex-primeiro-ministro, José Preto, esteve internado durante 12 dias e encontra-se em casa, alegando não estar totalmente recuperado.
O julgamento da Operação Marquês foi esta terça-feira retomado, mas com José Sócrates a ser representado por uma advogada oficiosa.
Durante a manhã, foi ouvida uma testemunha, através de videochamada. Tratou-se de uma antiga bancária, suspeita de ter sido responsável pela gestão de contas relacionadas com o grupo Lena, que terá alegadamente beneficiado da atribuição de contratos de várias obras públicas. Os últimos dois meses do julgamento levantaram questões em relação à defesa de José Sócrates, com a demissão de advogados e a nomeação de advogados oficiosos pela juíza Susana Seca, algo criticado pelo ex-primeiro-ministro.
José Sócrates, o principal arguido da Operação Marquês, é acusado de 117 crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.
