Operação Marquês. Advogado de José Sócrates vai continuar ausente do tribunal
O advogado de José Sócrates não vai ao tribunal na terça-feira. José Preto teve alta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na quinta-feira, depois de um internamento de 12 dias por causa de uma pneumonia.
José Preto não esteve na sessão do julgamento da semana passada por se encontrar internado. Como não nomeou ninguém para o substituir, a juíza Susana Seca determinou uma advogada oficiosa e deu cinco dias a Ana Velho para consultar o processo, mas a advogada alegou falta de tempo, dada a dimensão do processo.