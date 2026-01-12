Operação Marquês. Advogado de José Sócrates vai continuar ausente do tribunal

José Preto não esteve na sessão do julgamento da semana passada por se encontrar internado. Como não nomeou ninguém para o substituir, a juíza Susana Seca determinou uma advogada oficiosa e deu cinco dias a Ana Velho para consultar o processo, mas a advogada alegou falta de tempo, dada a dimensão do processo.

De acordo com a comunicação enviada esta tarde ao tribunal onde decorre o julgamento, o advogado do principal arguido da Operação Marquês ainda não está totalmente recuperado e, assim sendo, não vai comparecer na sessão marcada para terça-feira.