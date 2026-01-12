Operação Marquês. Advogado de José Sócrates vai continuar ausente do tribunal

O advogado de José Sócrates não vai ao tribunal na terça-feira. José Preto teve alta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na quinta-feira, depois de um internamento de 12 dias por causa de uma pneumonia.

Rita Soares - Antena 1
Foto: Ana Serapicos - RTP

De acordo com a comunicação enviada esta tarde ao tribunal onde decorre o julgamento, o advogado do principal arguido da Operação Marquês ainda não está totalmente recuperado e, assim sendo, não vai comparecer na sessão marcada para terça-feira.

José Preto não esteve na sessão do julgamento da semana passada por se encontrar internado. Como não nomeou ninguém para o substituir, a juíza Susana Seca determinou uma advogada oficiosa e deu cinco dias a Ana Velho para consultar o processo, mas a advogada alegou falta de tempo, dada a dimensão do processo.
