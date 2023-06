Julgamento do homicídio de Jéssica Biscaia conhece segunda sessão

Decorre esta terça-feira a segunda sessão do julgamento do homicídio de Jéssica Biscaia, no Tribunal de Setúbal. A manhã ficou marcada pelo testemunho de Eduardo Montes, filho da ama da criança, uma das acusadas de homicídio da menina de três anos.