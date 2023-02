Juntas médicas. Provedora de Justiça quer alargar validade dos atestados

Num documento dirigido ao Ministério da Saúde, Maria Lúcia Amaral, diz ter recebido centenas de queixas de cidadãos com deficiência e doença com atestados caducados a 31 de dezembro.



Mesmo apesar de terem requerido a reavaliação.



A Provedora sublinha que deixaram de poder usufruir de direitos conferidos por lei. Concretamente prestações sociais e benefícios fiscais.



Pede por isso um estender do prazo de validade das declarações emitidas.



A lei prevê que as juntas de médicas se realizem nos 60 dias após a entrega do requerimento, mas por causa da pandemia, podem chegar a mais de dois anos em algumas regiões do país.