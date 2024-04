Juntas médicas "simplificam" controlo de baixas, diz APMGF

Desburocratizam o processo e beneficiam tanto os utentes como os médicos, sintetiza o vice-presidente da associação, ouvido pela Antena1.





Com as regras que entram em vigor esta segunda-feira, a convocatória para uma junta médica por ocorrer a qualquer momento, desde que seja remetida com, no mínimo, dois dias úteis de antecedência.



Outra novidade é a possibilidade de a convocatória ocorrer por correio eletrónico ou telefone, em vez de carta, como até agora. E o exame pode ser realizado por videochamada.