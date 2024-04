Juntas médicas. Novas regras em vigor reforçam fiscalização de baixas acima de três dias

Até agora, era necessário aguardar 30 dias após a apresentação da baixa. Com as regras que entram em vigor esta segunda-feira,No caso de se tratar de um doente acamado, institucionalizado ou com dificuldades de deslocação, pode haver lugar a exames domiciliários.As juntas médicas passam a ser criadas “por iniciativa das Unidades Locais de Saúde” e deve existir “pelo menos uma por cada agrupamento de centros de saúde ou ULS”. Até final do ano, as Unidades Locais de Saúde “podem contratar, em regime de prestação de serviços, médicos especialistas” com autorização do Ministério da Saúde.

Ficam dispensadas de juntas médicas, para lá das regras especiais que abrangem doentes oncológicos, “condições congénitas ou outras que confiram grau de incapacidade permanente”.



escreve, na edição desta segunda-feira, que,– recorde-se que, neste capítulo, as regras mudaram no início de março com o objetivo de aliviar os centros de saúde.