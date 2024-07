Foto: Sara Piteira - RTP

A justiça é o sector que recebeu a pior avaliação dos inquiridos no Relatório das Políticas Públicas de 2024 do Instituto Universitário de Lisboa, o ISCTE.

As respostas do estudo de opinião responsabilizam em primeiro lugar os juízes e os procuradores do Ministério Público pelo estado da Justiça.