Lacerda Sales reitera que "não sabia do caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria"

Garantias à Antena 1, depois de a auditoria interna revelar esta quarta-feira que a primeira consulta foi marcada na sequência de um contacto do gabinete de Lacerda Sales.





O antigo secretário de Estado da Saúde acaba de garantir à Antena 1 que não sabia do caso das gémeas luso-brasileiras, tratadas no Hospital de Santa Maria, com um dos medicamentos mais caros do mundo.





A auditoria interna ao Hospital de Santa Maria concluiu que a lei não foi respeitada e que a primeira consulta das gémeas foi marcada na sequência de um contacto da Secretaria de Estado da Saúde onde estava, à época, Lacerda Sales.