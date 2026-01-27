Lamego. Militar encontrado morto após curso de Operações Especiais no Rio Balsemão

O desfecho foi confirmado pelo Exército. A vítima é João Rafael Paulino dos Santos Cardoso, um militar do Exército natural de Mafra, que no momento do acidente estava a fazer um exercício no âmbito do curso de Operações Especiais, no Rio Balsemão, em Penude, concelho de Lamego, distrito de Viseu.

Segundo fonte do Comando sub-regional do Tâmega e Sousa, o alerta para o desaparecimento foi dado às 23h39 de segunda-feira e esta manhã estavam no local 31 operacionais e onze viaturas. O corpo foi encontrado às 8h50 desta terça-feira.

Em comunicado, o Exército referiu que determinou "a abertura de um processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias do ocorrido, em articulação com as autoridades competentes, tendo a Polícia Judiciária Militar (PJM) sido informada".





O Exército lamentou profundamente o sucedido e apresentou "sentidas condolências à família, e amigos. Foram também ativados mecanismos de apoio à família do militar, "incluindo acompanhamento psicológico".

Marcelo Rebelo de Sousa apresenta condolências



O presidente da República manifestou já pesar pela morte do alferes de Infantaria. Em nota publicada no portal da Presidência, pode ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa "acompanhou, desde o primeiro momento, o incidente, estando em contacto direto com o general chefe do Estado-Maior do Exército", Mendes Ferrão.



"O presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas manifesta o seu pesar pela morte do alferes de Infantaria João Rafael Paulino dos Santos Cardoso que se encontrava a frequentar o Curso de Operações Especiais", lê-se no mesmo texto.



O chefe de Estado "apresenta as mais sentidas condolências aos familiares, amigos e camaradas e expressa a sua profunda solidariedade".



c/ Lusa

