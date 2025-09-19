"Lamentável". Ordem do Médicos contra despacho que transfere obstetras para o Garcia de Orta
Foto: Hush Naidoo Jade Photography - Unsplash
O bastonário da Ordem dos Médicos não poupa críticas e classifica de "lamentável" a intenção da ministra da Saúde de obrigar os obstetras do Hospital do Barreiro a fazerem urgências no Garcia de Orta, em Almada.
Sobre a revisão da constituição das equipas médicas nos serviços de urgência, pedida pela Ordem dos Médicos aos colégios de especialidade, Carlos Cortes descarta a ideia de que na origem desta atualização estejam as dificuldades que existem no preenchimento das escalas das urgências. O bastonário garante que a medida tem como objetivo garantir a segurança de todos.