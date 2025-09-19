"Mobilidade forçada" de obstetras é "absolutamente inaceitável"
Unsplach
A Federação Nacional dos Médicos avisa que o despacho da ministra da Saúde, que obriga a "uma mobilidade forçada" de obstetras do Hospital do Barreiro para o Garcia de Orta, tendo em vista preencher as escalas de urgência, é mais uma acha na fogueira da discórdia entre o Governo e os sindicatos.
A solução para a crise das urgências na margem sul passa, no entender de Joana Bordalo e Sá, por garantir cuidados de proximidade, reformado as equipas de cada um dos dois hospitais da região.