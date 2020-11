Lançada campanha de prevenção e combate à violência contra mulheres #Eu Sobrevivi

A iniciativa assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.



De janeiro a novembro, foram assassinadas 30 mulheres em Portugal, e as tentativas de homicídio aumentaram de 24 para 43.



A PSP sinalizou, este ano, cerca de 800 suspeitos da prática deste crime e elaborou mais de 32 mil Planos de Segurança Individual em contexto de violência doméstica.



Os dados do Governo apontam para um reforço dos pedidos de ajuda no primeiro período pós Confinamento.