Lar da Misericórdia de Valpaços. Maus tratos a idosos

O Instituto da Segurança Social comunicou ao Ministério Público o caso de maus tratos a idosos detetado pelo Sexta às 9 no lar da Misericórdia de Valpaços. Consequência da visita surpresa feita, esta semana, pelo técnicos do Instituto ao lar.