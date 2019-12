Lar do Comércio de Matosinhos sob investigação

O Lar do Comércio, em Matosinhos, está a ser investigado por exigir pagamentos indevidos para aceitar idosos. Os montantes podem chegar aos 50 mil euros. A Segurança Social confirma que tem processos de averiguação em curso e que fez propostas para suspender os acordos de cooperação. A direção do Lar do Comércio nega as acusações.