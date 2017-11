Legionella, duas mortes em 30 casos diagnosticados

RTP06 Nov, 2017, 22:53 / atualizado em 06 Nov, 2017, 23:00 | País

A Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Instituto Ricardo Jorge (INSA) esclarecem em comunicado que foram registados, no total, 30 diagnósticos da Doença dos Legionários.



Dos 30 doentes, dois acabaram por morrer esta segunda-feira e um outro doente já teve alta. Os restantes encontram-se internados, tratando-se sobretudo de “idosos com fatores de risco associados”, nomeadamente doenças crónicas ou hábitos tabágicos.



O comunicado enviado esta segunda-feira às redações esclarece que as primeiras medidas de controlo e precaução aquando da deteção dos três primeiros casos.



“Pelo princípio da precaução, foram tomadas as medidas adequadas para interromper a possível fonte de transmissão, designadamente choque térmico e químico no sistema de distribuição de água do Hospital e encerramento e tratamento das torres de refrigeração”, esclarece o documento.



As autoridades de saúde referem ainda que está em curso uma investigação epidemiológica nas vertes da vigilância da saúde humana e ambiental, de forma a apurar as circunstâncias que deram origem ao surto, tendo para isso realizado vistorias a equipamentos e estruturas considerados potenciais fontes de transmissão.

Medidas de segurança "suficientes"

Por indicação do ministro da Saúde, as várias entidades estão ainda a elaborar um relatório conjunto “para esclarecimento da cadeia de acontecimentos que conduziram ao surto”, acrescentando que a avaliação e a concretização de todos os procedimentos necessários exigem, pelo menos, duas semanas.



As autoridades responsáveis referem que “as medidas de segurança adotadas prevêem-se suficientes para interrupção da transmissão e controlo do surto”, mas vão continuar a ser monitorizadas.



O comunicado conjunto surge poucas horas depois de o Ministério Público ter anunciado que vai “recolher elementos” sobre o surto de infeção com a bactéria legionella no hospital São Francisco Xavier.



Na segunda-feira, dois doentes morreram na sequência do surto de infeção, um homem de 77 anos e uma mulher de 70 anos.



Este é o segundo surto mais grave da Doença do Legionário nos últimos anos. Em 2014, 12 doentes acabaram por morrer e mais de 400 pessoas foram afetadas em Vila Franca de Xira.