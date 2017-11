Unidades de cuidados de saúde do SNS vão ser avaliadas devido à Legionella

Lusa07 Nov, 2017, 07:15 / atualizado em 07 Nov, 2017, 08:15 | País

Num comunicado conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), enviado na segunda-feira à noite, é indicado que será feito o "levantamento das condições estruturais e processuais das unidades prestadoras de cuidados de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde", incluindo agrupamentos de centros de saúde, unidades locais de saúde, centros hospitalares e hospitais, "no âmbito da avaliação e gestão do risco".



Assinado pela diretora da DGS, Graça Freitas, e pelo presidente do INSA, Fernando de Almeida, o comunicado revela também que, o INSA e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais "estão a desenvolver um Programa de Intervenção Operacional de auditoria técnica de apoio a todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde".

30 casos de legionella

No mesmo comunicado, DGS e INSA informam que o número de casos diagnosticados de pessoas infetadas com `legionella`, no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 30.



Até às 20:00 de segunda-feira "foram diagnosticados 30 casos de Doença dos Legionários com possível ligação epidemiológica ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) -- Hospital de São Francisco Xavier", mais um caso do que o anterior balanço, pode ler-se.



Destes 30 doentes, dois morreram, também na segunda-feira, um teve alta e os restantes encontram-se internados. "Os doentes são, na sua maioria, idosos com fatores de risco associados, nomeadamente doenças crónicas graves e hábitos tabágicos", indica o comunicado.



As duas entidades informam que "está em curso a investigação epidemiológica nas vertentes da vigilância da saúde humana e ambiental, a fim de apurar as circunstâncias que originaram o surto", tendo sido realizadas vistorias técnicas aos equipamentos e às estruturas "potencialmente associados a fontes de transmissão", trabalhos que vão "manter-se durante os próximos dias".



O comunicado refere ainda que está a ser preparado um relatório conjunto da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, DGS e INSA "para esclarecimento da cadeia de acontecimentos que conduziram ao surto".



No entanto, os procedimentos vão demorar "pelo menos, duas semanas", tendo em conta a necessidade de realizar "o exame cultural das amostras (ambientais e humanas) e a subsequente avaliação genómica" para apurar a ligação "entre a componente ambiental e a saúde humana"



"A Direção-Geral da Saúde sublinha que a doença se transmite através da inalação de aerossóis contaminados com a bactéria e não através da ingestão de água. A infeção, apesar de poder ser grave, tem tratamento efetivo. As medidas de segurança adotadas prevêem-se suficientes para interrupção da transmissão e controlo do surto, e vão continuar a ser monitorizadas", conclui o comunicado.