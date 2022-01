Legislativas 2022. "Ergue-te" quer pôr fim a "regime podre"

” disse o presidente do partido, José Pinto Coelho, considerando que a solução passa por “substituir a Constituição” e retirar de cena política os atuais protagonistas.José Pinto Coelho defendeu, em entrevista à agência Lusa,O Ergue-te, nome adotado pelo Partido Nacional Renovador (PNR) em julho de 2020 para “refrescar a imagem”, propõe-se apoiar a “natalidade de portugueses”, e combater o que consideram ser “as agendas de morte que têm vindo a ganhar terreno, como a eutanásia, o aborto, e montes de políticas que têm a ver com o LGBT”.A todas as propostas “de cunho vincadamente nacionalista”, o Ergue-te junta, de acordo com o seu líder, “”, e promete “”.José Pinto Coelho considerou que o país vive uma crise criada pelo próprio regime, referindo que “”, pois, “com mais ou menos diferenças, todos alinham pelo mesmo diapasão”.





Abordagem à pandemia







O partido, uma das 21 forças políticas que concorrem às legislativas de 30 de janeiro, vê a pandemia de covid-19 como “uma fraude” que “está é a destruir toda uma nação”, e quer revogar todas as medidas restritivas que têm vindo a ser impostas desde março de 2020.”, afirmou José Pinto Coelho, deixando uma garantia: “Se for eleito, nunca me verão de máscara naquele hemiciclo”.José Pinto Coelho afirmou que em termos de resultados no dia 30 de janeiro “pode haver um milagre, ou mais uma pancada”, considerando que os partidos sem representação parlamentar “têm a vida dificultada”, porque quase ninguém os conhece.