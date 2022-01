Legislativas 2022. Livre admite chamar BE e PCP para "eco-geringonça"

Num debate cordial, na SIC Notícias, moderado pela jornalista Rosa Oliveira Pinto, o dirigente do Livre Rui Tavares afirmou que", considerou, vincando que agora é necessário "".Rui Tavares, que propôs, em entrevista à agência Lusa, a criação da "eco-geringonça", com Livre, PAN e PEV, admitiu chamar para o entendimento o BE e PCP, recordando que já lançou o repto no debate televisivo com a líder do Bloco, Catarina Martins.", sublinhou o cabeça de lista do Livre por Lisboa nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.Já a porta-voz do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), Inês de Sousa Real, defendeu que "" que integrarão uma possível coligação.", realçou, notando, desde logo, "uma diferença" de opinião em relação ao Livre.

"O ambiente e a proteção do ambiente não devem estar espartilhados na dicotomia direita e esquerda", pois "as preocupações ambientais são de tal forma relevantes que não podem ser uma preocupação acantonada numa determinada força política", disse.