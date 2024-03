Os hospitais estão a violar a lei sempre que impedem o acompanhamento de doentes, mas as queixas estão a aumentar. Depois do desaparecimento de uma doente da urgência do São Francisco Xavier, em dezembro, e que apareceu morta dois meses depois, a Entidade Reguladora da Saúde revelou que em janeiro e fevereiro recebeu mais de 220 queixas de pessoas que não tiveram autorização para ficar com os familiares na urgência.