Leiria avalia segurança para regresso a casa de deslocados e para reabertura de vias

"O que estamos a fazer durante a manhã é, precisamente, validar se há condições de segurança, quer para reabrir as estradas, quer para as pessoas poderem voltar para as suas casas e para as fábricas que foram condicionadas durante o dia de ontem [quinta-feira]", disse à agência Lusa Luís Lopes, que tem o pelouro da Proteção Civil.

O autarca explicou que "a noite foi relativamente calma, comparando com o cenário" durante o dia de quinta-feira, registando-se "alguma estabilização dos caudais e até algumas das zonas deixaram de estar alagadas".

Ainda assim, houve "algumas árvores e algumas estruturas em queda", além de que "os solos continuam com muita água e muito instáveis, o que dificulta as operações".

Quanto à estação elevatória de Porto Figueira (entre Barreiros e Gândara dos Olivais), "foi condicionada pelas cheias", reconheceu.

"Apesar de termos feito uma proteção à volta da estação elevatória, houve entrada de água, mas pouca quantidade", adiantou, referindo que prosseguem "desobstruções e a reposição de algumas estruturas que foram afetadas" ainda pela depressão Kristin.

Segundo o autarca, decorrem também trabalhos por parte de militares e várias empresas "na recuperação de telhados e de alguns edifícios".

Na quinta-feira, o número de pessoas deslocadas foi de 66, sendo que 45 foram junto à Escola Profissional de Leiria (em São Romão) e "todas elas por meios próprios", além de 21 pessoas na zona da Ponte das Mestras, onde o Lena desagua no Lis.

Destas 21 pessoas, oito foram retiradas com recurso a embarcação dos Fuzileiros, assim como 18 ovelhas, explicou nesse dia Luís Lopes.