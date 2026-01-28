Leiria com danos por toda a cidade

À medida que se percorre as ruas da cidade de Leiria é visível um manto de destruição: além das filas de trânsito, maiores do que o habitual, as vias têm árvores e postes partidos ou caídos.

Centenas de veículos têm os vidros partidos, outros o vento levou-lhes partes.

Há várias estradas intransitáveis, entre as quais um dos acessos ao hospital de Leiria, onde se verificou a queda de uma árvore de grande dimensão e o deslizamento de terras.

Em muitas casas, não há água nem eletricidade. As comunicações também estão a falhar em várias localidades.

Em praticamente todos os prédios, o telhado é agora um espaço vazio, sem a maioria das telhas, foi constatando a agência Lusa numa volta pela cidade.

Ouvem-se constantes sirenes das diferentes forças policiais, bombeiros e várias viaturas da proteção civil, que procuram responder a todas as solicitações, para que a normalidade seja reposta o mais rapidamente possível.

O vereador com o pelouro da Proteção Civil na Câmara de Leiria, Luís Lopes, adiantou à agência Lusa que a prioridade está a ser as infraestruturas mais importantes do concelho, que "sofreram danos consideráveis".

Uma delas é o quartel dos Bombeiros Voluntários de Leiria, onde os estragos provocaram ferimentos graves num bombeiro, que foi transportado para o hospital.

Luís Lopes afirmou que há registo de outros feridos de menor gravidade.

Em Monte Real, concelho de Leiria, uma pessoa morreu devido à "queda de uma estrutura" causada pela passagem da depressão Kristin, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Esta é a segunda vítima mortal do mau tempo na madrugada de hoje, depois de uma pessoa ter morrido em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, quando uma árvore caiu sobre o carro que conduzia.

Outra das prioridades da Câmara, agora, é a reposição do abastecimento de água e eletricidade. No entanto, o responsável alertou a população que é possível que estas falhas se possam verificar ainda durante alguns dias, uma vez que várias estruturas estão danificadas.

"Temos um trabalho muito grande pela frente. Apelamos às pessoas para que fiquem em casa e evitem circular na estrada, para desobstruir as vias", aconselhou, solicitando ainda à comunidade para se entreajudar.

