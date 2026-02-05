Leiria cria terminal rodoviário provisório junto às piscinas municipais

A estrutura temporária está instalada junto às piscinas municipais, perto do novo Terminal Intermodal de Leiria, atualmente em construção.

Segundo o município de Leiria, o terminal rodoviário provisório entra em funcionamento na sexta-feira, permitindo a desativação do serviço na avenida Heróis de Angola, onde a estrutura cedeu completamente, na madrugada no dia 28 de janeiro.

Numa tenda gigante, o novo espaço temporário vai servir o transporte público coletivo nacional, interurbano e urbano.

No total, vão funcionar 12 linhas para autocarros, com zona de passageiros, bilheteira, instalações sanitárias, serviços administrativos e tecnologia digital para informação sobre horários, acrescenta a autarquia.

Complementarmente, também existirá no terminal uma nova praça de táxis, mantendo-se, contudo, a existente junto ao Teatro José Lúcio da Silva.

A Câmara de Leiria alerta que, devido aos constrangimentos de trânsito causados pela precipitação que se tem verificado, "e que continuará para os próximos dias", poderá haver atrasos no cumprimento dos horários.

Cerca de 45 viaturas foram danificadas quando o teto do terminal rodoviário de Leiria desabou no dia 28 de janeiro.

Desde então, o serviço da Rodoviária do Lis está a ser prestado na parte de fora do edifício, onde se faz a entrada e saída de passageiros.