Leiria lança operação "Telhado Solidário"

"Depois da campanha de distribuição de lonas plásticas para proteção imediata dos telhados e da campanha de recolha de telhas, o Município lança agora a Operação `Telhado Solidário`, uma iniciativa que visa contratar empresas e mobilizar entidades e autarquias com capacidade para disponibilizar equipas técnicas qualificadas para a reparação de telhados afetados".

Numa nota de imprensa, a Câmara assegurou que o objetivo "é assegurar a colocação de telhas ou de soluções provisórias de proteção, como lonas, em habitações de pessoas que, pela idade, condição física ou ausência de meios técnicos, não têm capacidade para realizar trabalhos desta natureza, que implicam risco e exigem especialização".

A autarquia apelou à "colaboração de empresas do setor da construção e da reabilitação, entidades com equipas técnicas capacitadas, autarquias e outras entidades que possam disponibilizar recursos humanos para este esforço solidário".

"Para as equipas que se desloquem de fora do concelho de Leiria, o Município assegurará alojamento, de forma a facilitar uma resposta rápida, eficaz e coordenada".

As entidades participantes "deverão ter capacidade de atuação autónoma, dispondo dos seus próprios recursos humanos e materiais necessários à intervenção".

Para participar na operação "Telhado Solidário", os interessados devem manifestar interesse através do endereço de e-mail reerguerleiria@cm-leiria.pt ou do telefone 961 668 537, disponível para prestar todos os esclarecimentos necessários.

A campanha surge na sequência da depressão Kristin que atingiu o concelho de Leiria, "provocando danos significativos em numerosas habitações", com a autarquia a sublinhar que "continua a reforçar a resposta no terreno, com especial atenção às situações de maior vulnerabilidade social".