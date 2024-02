Líder da CGTP considera legítimas as reivindicações dos profissionais das forças de segurança

Foto: Lusa

Uma luta com reivindicações legítimas. É desta forma que a líder da CGTP olha para as reivindicações dos profissionais das forças de segurança. Ouvida esta manhã pela Antena1, Isabel Camarinha admite que tem havido formas de protesto diferentes do habitual, mas lembra que os trabalhadores há anos que não são ouvidos