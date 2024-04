Líder do CDS-PP destaca conhecimento da cabeça de lista do partido

Em declarações aos jornalistas no final da reunião do Conselho Nacional, Nuno Melo afirmou que Ana Miguel Pedro, que será a terceira candidata da lista da AD, "é uma das pessoas que neste partido mais sabe de política europeia".

"Experimentada durante 14 anos no Parlamento Europeu, pela Ana Miguel Pedro passaram alguns dos mais importantes dossiês legislativos relacionados, por exemplo, com o combate à corrupção, justiça e combate ao terrorismo", indicou o ex-eurodeputado.

Ana Miguel Pedro é assessora do CDS-PP no Parlamento Europeu, tendo trabalhado com Nuno Melo, que foi eurodeputado até ao final de março. É também vogal da Comissão Política Nacional do partido.

O presidente do CDS-PP disse igualmente que Ana Miguel Pedro "é um nome muito conhecido na Europa" e destacou "vantagem para Portugal naquilo que é a política, desde logo no plano institucional".

Apontando que quando chegam ao Parlamento Europeu, os eurodeputados têm de "conhecer pessoas, conhecer o processo legislativo, (fazer) o 'networking'", Nuno Melo realçou que a candidata "já tem isso tudo".

"A Ana Miguel Pedro conhece os eurodeputados, conhece as lideranças do PPE (Partido Popular Europeu), conhece a presidência do PPE, é uma pessoa altamente reputada e considerada, que não vai precisar fazer o tirocínio. Chegada a Bruxelas, é uma aposta ganha que pode diretamente começar a trabalhar em representação da Aliança Democrática, seguramente do CDS, e com grande proveito para Portugal", sustentou.

O CDS-PP indicou também para a lista da AD Vasco Weinberg (10.º) e José Limão (15.º).