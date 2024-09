Líder do PS critica governo açoriano devido a prejuízos do incêndio no HDES

"[Passaram] cinco meses e o governo foi incapaz de concluir o levantamento do estado e dos prejuízos do hospital de Ponta Delgada. Não é o do reabilitar. Não somos irrazoáveis, sabemos o que é governar. Não está é o levantamento dos prejuízos feito", declarou, falando no 19º. Congresso Regional do PS/Açores, em Ponta Delgada.

E acrescentou: "Infelizmente, hoje, os Açores, e perdoe-me quem objetivamente não vai concordar comigo, estão sem rumo. Temos um governo que vai revelando infelizmente muita incompetência".

O Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foi afetado por um incêndio no dia 04 de maio, que obrigou à transferência de todos os doentes internados para outras unidades de saúde, incluindo para fora da região.

Pedro Nuno Santos lembrou a recomendação do Chega para priorizar as crianças com pais trabalhadores no acesso à creche, que foi aprovada na Assembleia Regional com os votos a favor de PSD/CDS-PP/PPM, para denunciar a insensibilidade social do executivo açoriano.

"O acesso à creche não é para os pais. O Governo [Regional] quis fazer uma discriminação entre quem trabalhava e não trabalhava. As creches são para as crianças. E deve ser indiferente para quem governa se a criança é filha de patrão ou empregado", defendeu.

O secretário-geral do PS também alertou que "quando se corta" no Rendimento Social de Inserção dá-se uma "machadada no combate à pobreza infantil".

"O que mais me choca a mim enquanto cidadão, enquanto português, enquanto socialista, é a insensibilidade social. A falta de humanismo profundo que o Governo dos Açores tem revelado. Quem não cuida em primeiro lugar das crianças não cuida de ninguém. De ninguém", vincou.

Pedro Nuno Santos elogiou ainda o "amigo pessoal" Francisco César, que "sempre defendeu os Açores" de "forma impressionante".

"O Francisco César é um amigo que na hora de defender e representar os Açores não olha a meios, dentro do que é aceitável, para defender a Região Autónoma dos Açores", elogiou.

Terminou hoje o 19º. Congresso Regional do PS/Açores, que aconteceu no Teatro Micaelense em Ponta Delgada, tratando-se da primeira reunião magna com Francisco César na liderança.