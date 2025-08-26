Líder do PS quer criar contratos territoriais de desenvolvimento

Em declarações aos jornalistas em Viseu, onde encerrou o primeiro dia da rota pela Estrada Nacional 2 (EN2) com uma visita à Feira de São Mateus, José Luís Carneiro frisou que assumiu o compromisso "com uma nova abordagem ao desenvolvimento regional e à coesão".

"Precisamos de adotar os contratos territoriais de desenvolvimento com incentivos fiscais, com atração de investimento direto do estrangeiro", explicou, acrescentando que o concelho de Viseu tem "das melhores condições para funcionar como uma grande plataforma de desenvolvimento económico, de desenvolvimento social, de desenvolvimento cultural e de projeção de toda esta região".

O secretário-geral do PS explicou que o que pretende construir é "um modelo equivalente a CIM (Comunidades Intermunicipais) em vários territórios do país, correspondentes às cinco comissões de coordenação e desenvolvimento regionais".

"Viseu será um desses centros da constituição dos contratos territoriais de desenvolvimento, procurando criar melhores oportunidades económicas, mais oportunidades de emprego, fixação do emprego mais qualificado que temos no país, particularmente o mais jovem, e condições de vida dignas para aqueles que investem, que criam riqueza e que querem realizar as suas vidas nestes territórios", acrescentou.

José Luís Carneiro partiu hoje do quilómetro zero, em Chaves, pela EN2.

A EN2 tem 738 quilómetros, liga Trás-os-Montes ao Algarve pelo interior do país e tornou-se numa rota turística que atrai muitos turistas nacionais e estrangeiros.

A 20 de agosto de 2019, também o antigo primeiro-ministro e secretário-geral do PS António Costa iniciou em Chaves uma viagem pela EN2, defendendo, na altura, que o país tinha de "saber valorizar" um "grande eixo de potencial de desenvolvimento".