Líder dos Super Dragões. Fernando Madureira detido em operação da PSP no Porto

(em atualização)







A casa de Fernando Madureira em Vila Nova de Gaia foi um dos alvos das buscas levadas a cabo na manhã desta quarta-feira. Em causa estão os incidentes na última assembleia geral do clube e as ameaças a André Villas-Boas, candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. As autoridades suspeitam da prática dos crimes de ofensas corporais, danos, coação e ameaças.





A PSP desencadeou ainda diligências de buscas em residências de outros elementos da claque Super Dragões, tendo sido emitidos mais de dez mandados de detenção.



A RTP apurou que foram detidos pelo menos 12 suspeitos, incluindo Sandra Madureira, esposa do líder dos Super Dragões e foram apreendidos pele menos dois automóveis de Madureira. Segundo fonte policial, foi também detido Vítor Catão, adepto do FC do Porto e antigo presidente do São Pedro da Cova.

Cerca das 11h00, as buscas continuavam em curso, com a participação de elementos da PSP e da investigação criminal, mas o centro das operações era a casa de Fernando Madureira.. Segundo fonte policial, foi também detido Vítor Catão, adepto do FC do Porto e antigo presidente do São Pedro da Cova.

As autoridades escoltaram pelo menos Fernando Madureira em direção ao DIAP.







As diligências decorrem, assim, de processos relacionados com as alegadas agressões verificadas durante a assembleia geral do FC Porto de 13 de novembro e as eventuais ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas.



Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, citada pela agência Lusa, disse tratar-se de um processo do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto. Sem precisar qual o âmbito da operação, a fonte da PSP do Porto confirmou a realização de "várias diligências".