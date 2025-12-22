Líder parlamentar do PS envia a Ventura dossier com mais de 100 mentiras do Chega

O líder parlamentar socialista enviou, esta segunda-feira, ao presidente do ChegaÉ umou, como Eurico Brilhante Dias classificou,O PS foi preparando este, explicou à Antena 1 o líder parlamentar socialista, porqueMas antes de o apresentar aos portugueses, Brilhante Dias considerou que devia ser enviado “ao próprio Chega”.Eurico brilhante Dias criticou ainda que ganhar dinheiro e votos com a mentira é uma prática da extrema-direita., afirmou, salientando queNa carta enviada a André Ventura, Brilhante Dias clarificou que enviou “osapresentados no plenário durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado 2026, com o resultado do fact check às suas afirmações proferidas publicamente, desde 2020 até agora”. Segundo o líder parlamentar do PS, após uma “análise não exaustiva” concluiu-se que “são mais de 100 mentiras, imprecisões e manipulações verificadas e veiculadas”, sobretudo por André Ventura e outros deputados do partido., criticou ainda na nota enviada ao presidente do Chega.O PS vai continuar “a apresentar as propostas que considera serem as melhores para a vida dos portugueses” e vai promover “valores como a liberdade, a igualdade e o progresso”., acrescentou.