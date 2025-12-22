País
Líder parlamentar do PS envia a Ventura dossier com mais de 100 mentiras do Chega
Centenas de mentiras e formas de manipulação proferidas por parte do Chega desde 2020, é o conteúdo do dossier que o líder parlamentar do Partido Socialista enviou a André Ventura.
O líder parlamentar socialista enviou, esta segunda-feira, ao presidente do Chega um dossier com “mais de 100 mentiras, imprecisões e manipulações verificadas”, acusando André Ventura e outros deputados do partido de as terem veiculado.
É um dossier ou, como Eurico Brilhante Dias classificou, um “conjunto de notícias” em que “de forma certificada” se confirmou que “aquilo que o líder do Chega dizia eram falsidades, mentiras, imprecisões, manipulações”.
O PS foi preparando este dossier, explicou à Antena 1 o líder parlamentar socialista, porque “é muito difícil debater com quem usa mentira como forma de fazer política”. Mas antes de o apresentar aos portugueses, Brilhante Dias considerou que devia ser enviado “ao próprio Chega”.
Eurico brilhante Dias criticou ainda que ganhar dinheiro e votos com a mentira é uma prática da extrema-direita.
“Ganhar dinheiro e votos com mentiras tem sido uma prática da extrema-direita, não só em Portugal mas também noutros países”, afirmou, salientando que “a mentira é a forma mais evidente de corrupção política”, razão pela qual o PS decidiu enviar o dossier.
Na carta enviada a André Ventura, Brilhante Dias clarificou que enviou “os dossiers apresentados no plenário durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado 2026, com o resultado do fact check às suas afirmações proferidas publicamente, desde 2020 até agora”. Segundo o líder parlamentar do PS, após uma “análise não exaustiva” concluiu-se que “são mais de 100 mentiras, imprecisões e manipulações verificadas e veiculadas”, sobretudo por André Ventura e outros deputados do partido.
“Considero que esta forma de fazer política não é aceitável, apoiando-se na mentira e na desinformação para divulgar ideias e propostas muitas vezes extremistas, xenófobas e que incitam ao ódio”, criticou ainda na nota enviada ao presidente do Chega.
O PS vai continuar “a apresentar as propostas que considera serem as melhores para a vida dos portugueses” e vai promover “valores como a liberdade, a igualdade e o progresso”.
“É preciso parar a mentira a bem da melhoria das condições de vida dos portugueses e da saúde da democracia”, acrescentou.
