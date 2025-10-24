País
Liderança do INEM. Ministra diz que saída de Janeiro não é "demissão"
A ministra da Saúde disse ontem a Sérgio Janeiro que será substituído na presidência do INEM. Esta sexta-feira explicou que não se trata de uma demissão, mas não quis dizer porque é que não foi reconduzido.
Entretanto foi cumprida uma greve no INEM que levou à investigação de 12 mortes por atraso no socorro. Foi também chumbado pelo Tribunal de Contas um ajuste direto para a contratação de helicópteros.
Luís Cabral, um dos outros nomes a concurso, deverá ser o escolhido, tal como a RTP avançou há um mês.
Luís Cabral foi secretário regional da Saúde dos Açores entre 2012 e 2016 e é agora diretor clínico do Serviço Regional de Proteção Civil.
A escolha levou o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar a escrever ao primeiro-ministro.
Antes da nomeação de Sérgio Janeiro, o Ministério chegou a anunciar o médico Vítor Almeida para a presidência do INEM.
O convite foi recusado, e à RTP Vítor Almeida diz agora que Sérgio Janeiro pacificou o Instituto de Emergência e que por isso deveria continuar.
Contactados pela RTP, Luís Cabral e Sérgio Janeiro não quiseram comentar a decisão.