Liderança do INEM. Ministra diz que saída de Janeiro não é "demissão"

Sérgio Janeiro liderava o INEM desde julho do ano passado. Foi nomeado por 60 dias e foi aberto um concurso onde o nome constava juntamente com outros dois nomes, mas as legislativas antecipadas atrasaram o procedimento.



Entretanto foi cumprida uma greve no INEM que levou à investigação de 12 mortes por atraso no socorro. Foi também chumbado pelo Tribunal de Contas um ajuste direto para a contratação de helicópteros.



Luís Cabral, um dos outros nomes a concurso, deverá ser o escolhido, tal como a RTP avançou há um mês.



Luís Cabral foi secretário regional da Saúde dos Açores entre 2012 e 2016 e é agora diretor clínico do Serviço Regional de Proteção Civil.



A escolha levou o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar a escrever ao primeiro-ministro.



Antes da nomeação de Sérgio Janeiro, o Ministério chegou a anunciar o médico Vítor Almeida para a presidência do INEM.



O convite foi recusado, e à RTP Vítor Almeida diz agora que Sérgio Janeiro pacificou o Instituto de Emergência e que por isso deveria continuar.



Contactados pela RTP, Luís Cabral e Sérgio Janeiro não quiseram comentar a decisão.