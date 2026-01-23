Ligações fluviais canceladas entre Trafaria, Porto Brandão e Belém

"Por motivo de condições meteorológicas e de mar adversas, o serviço de transporte de veículos encontra-se temporariamente interrompido", explica a empresa, numa nota publicada na sua página da internet.

Ainda não existe previsão para a retoma do serviço a partir de e até à Trafaria.

O serviço de transporte de passageiros entre Porto Brandão e Belém é realizado de acordo com os horários em vigor.

A situação de mau tempo que está a afetar o país, com ventos fortes, chuva persistente, forte agitação marítima e nevões de norte a sul, já levou ao encerramento de escolas e diversas infraestruturas, sobretudo na orla costeira, ao corte de vias rodoviárias e quebras de energia, entre outras situações.

Portugal continental registou, entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 de hoje, 722 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, e foram deslocadas sete pessoas, revelou a Proteção Civil.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 até à noite de sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da Ingrid.

Este nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) vigora desde as 16:00 de quinta-feira e até às 23:59 de sábado, e aplica-se ao continente, à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo.

Na região Norte, dezenas de escolas estiveram fechadas devido às dificuldades de circulação causadas pela queda de neve.

Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão por Portugal continental, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos vermelhos (o mais grave numa escala de três), laranja (o segundo mais grave).

Os Açores e a Madeira também estão sob vários avisos amarelos e laranja.