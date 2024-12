"Ligue antes. Salve vidas". Projeto evita milhares de idas às urgências

Esta iniciativa começou ainda na era de Fernando Araújo e continua agora com o atual diretor executivo, António Gandra d'Almeida.O projeto visa retirar das urgências os doentes classificados como pouco ou não urgentes. Ou seja, os que receberiam, na triagem, as pulseiras verdes ou azuis.Em entrevista à Antena 1, Ana Correia de Oliveira, vogal da Direção Executiva, assegura que o projeto está a dar frutos.A Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim-Vila do Conde foi a primeira a acolher a iniciativa, em maio de 2023. Neste momento já existem 18.O objetivo, diz Ana Correia de Oliveira é ir mais além para um alargamento nacional.