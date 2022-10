Lisboa. Casal de idosos despejado para dar lugar a alojamento local

À noite, Maria José e Alberto abrigam-se na Gare do Oriente, onde são ajudados por dois cidadãos que lhes fornecem roupa e comida. Mais recentemente, criaram uma À noite, Maria José e Alberto abrigam-se na Gare do Oriente, onde são ajudados por dois cidadãos que lhes fornecem roupa e comida. Mais recentemente, criaram uma petição online sobre a situação em que vive o casal de idosos. Neste momento, tentam reunir as assinaturas necessárias para a fazer chegar a Marcelo Rebelo de Sousa.

O casal de idosos foi despejado da casa onde vivia há nove anos, em Arroios, com a justificação de que esta seria transformada num alojamento local. Devido aos poucos rendimentos que têm – 700 euros por mês, em conjunto – os idosos estão há dois meses a viver na rua, em Lisboa, apenas com aquilo que conseguiram arrumar numa mochila, uma vez que os pertences que deixaram na casa ainda não lhes foram entregues.



Na petição, avançam que os dois idosos são diabéticos, sofrendo um deles de problemas cardíacos, sendo imperioso arranjar uma solução para o casal sem-abrigo.





Depois de ser denunciada a história de Maria José e de Alberto, as reações depressa chegaram às redes sociais. Cidadãos, de todas as idades, mostram-se comovidos com as condições a que os idosos foram sujeitos e expressam vontade de ajudar.



A junta de freguesia de Arroios disse que a situação dos idosos está sinalizada e que estes estão a ser acompanhados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A instituição, por sua vez, garante que vai insistir com a junta de freguesia para ser dada uma resposta de emergência à situação.