Lisboa celebra um Natal multicultural com Festa da Índia

O que vai acontecer conta também com o contributo de centenas de imigrantes que têm chegado à cidade, que têm aumentado a população hindu em Portugal. Na gastronomia por exemplo destaca-se como novidade as iguarias do Bangladesh e do Nepal.É um convite ao mergulho nas cores, aromas e sabores que carregam as tradições e os saberes da Índia.



As portas estão abertas para se sentir o Natal de forma inclusiva e onde a música e a dança não vão faltar.



A Feira Gastronómica e Cultural da India é uma iniciativa da EGEAC - Empresa de gestão de quipamentos e animação Cultural de Lisboa.



Vai acontecer no próximo dia 7 de Dezembro entre as 10 e as 22 horas no Salão de Festas da Comunidade Hindu de Portugal e é de entrada gratuita.