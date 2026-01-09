Lisboa. EMEL sem data para reabrir estações de Santa Clara após 100 bicicletas vandalizadas

Miguel Diogo utiliza regularmente a Gira para se deslocar em Lisboa

Docas têm estado sem bicicletas há vários meses na zona da Ameixoeira

Estação vazia com 31 docas junto ao metro da Ameixoeira

EMEL regista pelo menos 12 atos de vandalismo

Quatro estações não funcionam em Santa Clara | Captura da ecrã na app Gira às 5h46 de 9 de janeiro de 2025

Estação junto ao metro da Ameixoeira fica ao lado de um parque de estacionamento da EMEL Tal como a EMEL salientou à Antena 1 que está a “preparar um trabalho de proximidade com associações locais” para “incentivar condutas mais responsáveis” neste tema, também o autarca se mostra disponível nesse trabalho, até para que haja um “sentimento de pertença das próprias comunidades”.

Indisponibilidade trava utilizações regulares

Catarina Pereira gostaria de usar mais a Gira na zona onde vive

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou, no penúltimo dia de 2025 nas redes sociais, a presença da Gira nas 24 freguesias como um dos “melhores momentos de 2025” na cidade. Abriu em Santa Clara e depois na Ajuda, mas no primeiro caso é como se não existissem - as quatro estações estão desativadas, entre elas uma nem chegou a abrir.No dia 27 de fevereiro entrou em funcionamento na freguesia a primeira das estações das bicicletas partilhadas da Gira, junto ao metro da Ameixoeira, um dia que deixou feliz o jovem morador Miguel Diogo.“Foi uma notícia que recebi com bastante felicidade, mas durou pouco tempo porque foi cerca de um mês até a estação ser desativada”, assinala num primeiro momento.Quando a Antena 1 falou com Miguel junto à estação, as 31 docas estavam vazias. Apenas se mantém ligada uma luz vermelha ao lado das ranhuras, com a legenda “bicicleta ou doca indisponível” e, em alguns casos, com umpor cima. Mas de noite só existem mesmo aquelas luzes, porque falta iluminação pública na estação. Nem mesmo a presença de um parque de estacionamento da EMEL com videovigilância à entrada parece afastar eventuais atos de vandalismo.“Tento sempre alinhar a minha rota para conseguir utilizar a Gira”, conta, pois para Miguel “é um prazer enorme andar de bicicleta”.A paixão fez com que ele quisesse perceber junto dos funcionários da EMEL com quem se cruza o porquê destas sucessivas paragens.Dizem-lhe que, relata Miguel, mas também falam deAberta a primeira no final de fevereiro, as outras duas estações na freguesia de Santa Clara sofreram do mesmo mal: os episódios de vandalismo levaram a que fechassem e abrissem várias vezes, entre avarias e reparações.Perante a situação, decidiu apresentar queixas formais à PSP, anexando “vídeos remetidos por residentes e utilizadores que testemunharam os incidentes”.A empresa garante que foi reabrindo logo que possível as estações após cada intervenção, mas“A EMEL mantém todo o interesse em reabrir estas estações, no entanto é sua obrigação assegurar a salvaguarda do interesse público, nomeadamente a segurança e sustentabilidade dos equipamentos, garantindo uma correta utilização pela comunidade,O presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara conhece os episódios de vandalismo, de bicicletas “retiradas com bastante violência” das estações e uma posterior destruição., diz Carlos Castro, a pensar não só nos residentes, mas em todas as pessoas que se queiram deslocar com a Gira na cidade.A luz vermelha que existe na estação junto ao metro da Ameixoeira está apagada noutras docas, como as que existem a sul do Parque Oeste. Foi aqui que a Antena 1 se encontrou com Catarina Pereira, também residente em Santa Clara.“Sempre foi uma esperança que chegasse à nossa freguesia”, afirma, ela que usa a bicicleta em viagens pontuais, ao contrário de Miguel.Catarina Pereira gostaria de ver a Gira a chegar a outras partes da freguesia, como a Charneca ou as Galinheiras, pois as quatro estações desativadas (três mais a que nunca abriu, na Rua João Amaral) ficam mais a sul, na Ameixoeira.