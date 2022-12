Lisboa. Operação policial no Bairro da Horta Nova faz três detidos

Ao final da tarde desta terça-feira, um dispositivo de 25 elementos da polícia regressou ao bairro para realizar uma “operação de policiamento mais intensiva” no sentido de proceder à identificação dos indivíduos envolvidos nos “atos ilícitos” da véspera, em particular as agressões contra elementos da polícia, explicou a RTP o subintendente da PSP Sérgio Soares.Durante a operação foram ainda fechados três estabelecimentos comerciais de onde a polícia pensa terem partido os lançamentos de pedras contra os agentes.Resultaram da operação três detenções: uma delas ocorreu ainda ontem, as outras duas durante a tarde de hoje (uma por falta de habilitação para condução, a outra por controle de excesso de álcool). Foram ainda levantados oito autos de notícia por contraordenação relativos a várias infrações.Ainda de acordo com o subintendente Sérgio Soares, estiveram envolvidos nesta operação polícias da Divisão de Investigação Criminal e agentes das brigadas de Intervenção Rápida da Polícia.





Esta segunda-feira, três polícias ficaram feridos no decorrer de duas intervenções policiais num bairro da freguesia de Carnide após serem chamados por deflagração de engenhos pirotécnicos.



Ontem, os agentes foram chamados pelas 23:00 ao bairro da Horta Nova devido à deflagração de engenhos pirotécnicos.



“À chegada ao local, os polícias foram injuriados, o que motivou uma primeira intervenção policial, da qual resultou um indivíduo detido, por agressão a um dos polícias”, adianta uma nota do Cometlis.



O detido seria transportado para instalações policiais fora da Horta Nova, mas, de acordo com a PSP, houve necessidade de uma segunda intervenção neste bairro, devido à tentativa de novas agressões.



“Durante esta intervenção foram efetuados disparos de munições menos letais, com o intuito de dispersar os suspeitos da prática dos ilícitos”, explica a PSP.



Os três polícias necessitaram de receber tratamento médico. Imagens desta intervenção, divulgadas nas redes sociais, mostram pedras e garrafas a serem arremessadas de prédios contra uma coluna de agentes da PSP, munidos de capacetes e escudos de proteção.





c/ Lusa