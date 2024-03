Foto: Michaela Rehla - Reuters

Os jovens contestam o aumento dos custos com o alojamento estudantil. A manifestação foi convocada por várias associações académicas, incluindo a associação académica de Coimbra. Foi lá que a repórter Carolina Ferreira registou os argumentos de quem vai marcar presença neste protesto, que relaciona o direito à habitação com o direito à educação.