Lisboetas com passe navegante podem utilizar as bicicletas Gira

Em 26 de maio, esta gratuitidade ficou disponível para todos os jovens residentes em Lisboa, com mais de 16 e menos de 23 anos, e também para os cidadãos com mais de 65 anos, que já têm este passe gratuito. Agora, a medida é alargada a todos os residentes de Lisboa com passe Navegante.Para utilizar as Gira gratuitamente, basta a quem tem menos de 23 anos e mais de 65 mostrar na aplicação de telemóvel que tem o passe Navegante gratuito. Para os restantes, é necessário provar que são residentes em Lisboa, pelo que têm de se apresentar numa loja da EMEL (Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa que gere a Gira) com comprovativo de residência, através de uma qualquer fatura, para a gratuitidade do uso da Gira.Em Lisboa, segundo a câmara, existem mais de 2.850 docas de estacionamento em 146 estações. O número de Gira ultrapassa as 1.000 bicicletas e o objetivo do município é duplicar o número, para as 2.000.