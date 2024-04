Livre questiona execução do Fundo de Emergência para a Habitação e Passe Ferroviário Nacional

No início da segunda ronda, a líder parlamentar do Livre pediu esclarecimentos ao primeiro-ministro a sobre a efetivação de duas medidas "muito concretas" e "essenciais para ajudar a vida das pessoas" que foram aprovadas no Orçamento do Estado de 2024, nomeadamente o Fundo de Emergência para a Habitação e o alargamento do Passe Ferroviário Nacional. Isabel Mendes Lopes disse que o Programa do Governo é "vago" e que, em algumas áreas, "desajuda mais do que vem ajudar".